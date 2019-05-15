Квитова признана лучшей теннисисткой апреля

Чешка Петра Квитова была названа лучшей теннисисткой по итогам апреля 2019 года, сообщает официальный сайт тура. Её конкурентками были американка Мэдисон Кис и хорватка Петра Мартич.

По итогам января 2019 года лучшим игроком была признана первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака. В феврале в голосовании первенствовала швейцарка Белинда Бенчич, в марте — австралийка Эшли Барти.

В категории «Прорыв месяца» лучшей стала Мария Саккари из Греции. На эту награду также претендовали швейцарка Хиль Белен Тайхман, чешка Каролина Мухова и американка Аманда Анисимова.

Обладательницей лучшего удара месяца стала представительница Польши Ига Свёнтек. Кандидатами также были бельгийка Кирстен Флипкенс, немки Анжелика Кербер и Андреа Петкович и Виктория Азаренко из Беларуси.

Оценить удары можно в аккаунте WTA в YouTube.