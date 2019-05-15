Квитова признана лучшей теннисисткой апреля

Чешка Петра Квитова была названа лучшей теннисисткой по итогам апреля 2019 года, сообщает официальный сайт тура. Её конкурентками были американка Мэдисон Кис и хорватка Петра Мартич.
По итогам января 2019 года лучшим игроком была признана первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака. В феврале в голосовании первенствовала швейцарка Белинда Бенчич, в марте — австралийка Эшли Барти.
В категории «Прорыв месяца» лучшей стала Мария Саккари из Греции. На эту награду также претендовали швейцарка Хиль Белен Тайхман, чешка Каролина Мухова и американка Аманда Анисимова.
Обладательницей лучшего удара месяца стала представительница Польши Ига Свёнтек. Кандидатами также были бельгийка Кирстен Флипкенс, немки Анжелика Кербер и Андреа Петкович и Виктория Азаренко из Беларуси.
Оценить удары можно в аккаунте WTA в YouTube.
- 16 мая 2019
-
16:35
-
16:30
-
16:30
-
16:20
-
15:48
-
15:10
-
14:49
-
14:33
-
13:58
-
13:50
-
13:26
-
13:06
-
12:54
-
11:37
-
11:26
-
11:15
-
10:50
-
10:16
-
09:39
-
00:44
- 15 мая 2019
-
23:03
-
22:17
-
21:37
-
21:09
-
20:52
-
20:14
-
19:51
-
18:37
-
17:46
-
16:00
-
15:30
-
15:04
-
13:58
-
13:19
-
12:04