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Серена Уильямс объяснила отказ от встречи с сестрой на турнире в Риме

Серена Уильямс объяснила отказ от встречи с сестрой на турнире в Риме
Теннис / WTA 0

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс прокомментировала решение сняться с турнира в Риме (Италия). Во втором круге она должна была сыграть с сестрой Винус.

«Я вынуждена сняться с Italian Open из-за боли в левом колене. Я буду скучать по местным болельщикам и одному из моих самых любимых турниров. Я сосредоточусь на восстановлении. Надеюсь, увидимся на „Ролан Гаррос“ и на турнире в Риме в следующем году», — приводит слова Уильямс официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Уильямс-старшая поспорит с победительницей поединка Йоханна Конта (Великобритания) — Слоан Стивенс (США).

В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:0, 6:4.

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