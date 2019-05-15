Азаренко — о победе над Свитолиной: это было очень драматично

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала победу над действующей чемпионкой украинкой Элиной Свитолиной во втором круге турнира в Риме со счётом 4:6, 6:1, 7:5.

«Это был очень драматичный матч — много брейков, пауза из-за дождя. Сложно было со всем этим справиться. Но я рада, что смогла отстраниться от всего, играла в свой теннис, отыграла матчбол, а затем стала демонстрировать великолепную игру.

В целом это была игра высокого качества. Я довольна своими действиями на корте. Рада, что прошла дальше. Я стараюсь прибавлять по ходу турнира.

Конечно, я хочу стать сильнее во всех игровых аспектах. На грунте очень важно движение, так что стараюсь адаптироваться. В этом году мне гораздо легче даётся игра на грунте. Я этому рада", — цитирует Азаренко официальный сайт тура.

Следующей соперницей Виктории станет либо испанка Гарбинье Мугуруса, либо американка Даниэль Коллинз.

Свитолина, ведя 5:2 в 3-м сете, проиграла Азаренко во 2-м круге турнира в Риме