Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Свитолина впервые за пять лет проиграла четыре матча подряд

Свитолина впервые за пять лет проиграла четыре матча подряд
Теннис / WTA 0

Вчера, 14 мая, украинская теннисистка Элина Свитолина уступила Виктории Азаренко из Беларуси в матче второго раунда соревнований в Риме (Италия). Вот уже два месяца Элина не знает радости побед.

Свой последний успех шестая ракетка мира праздновала на соревнованиях в Индиан-Уэллсе (США). С тех пор Свитолина проиграла четыре матча подряд:

Бьянке Андрееску в полуфинале Индиан-Уэллса (США) – 3:6, 6:2, 4:6

Ван Яфань в Майами (США) – 2:6, 4:6

Полин Парментье в Мадриде – 4:6, 6:7 (6:8)

Виктории Азаренко в Риме – 6:4, 1:6, 5:7.

Такой неудачной серии у Свитолиной не было пять лет. В последний раз четыре матча кряду она проигрывала в 2014 году. Тогда украинка поочерёдно проиграла Белинде Бенчич, Патриции Майр-Ахляйтнер, Елене Янкович и Елене Весниной.

Кроме того, впервые с 2013 года Элина не выиграла ни одного матча на грунте накануне «Ролан Гаррос».

Свитолина, ведя 5:2 в 3-м сете, проиграла Азаренко во 2-м круге турнира в Риме
Азаренко — о победе над Свитолиной: это было очень драматично
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент