Свитолина впервые за пять лет проиграла четыре матча подряд

Вчера, 14 мая, украинская теннисистка Элина Свитолина уступила Виктории Азаренко из Беларуси в матче второго раунда соревнований в Риме (Италия). Вот уже два месяца Элина не знает радости побед.



Свой последний успех шестая ракетка мира праздновала на соревнованиях в Индиан-Уэллсе (США). С тех пор Свитолина проиграла четыре матча подряд:



Бьянке Андрееску в полуфинале Индиан-Уэллса (США) – 3:6, 6:2, 4:6



Ван Яфань в Майами (США) – 2:6, 4:6



Полин Парментье в Мадриде – 4:6, 6:7 (6:8)



Виктории Азаренко в Риме – 6:4, 1:6, 5:7.



Такой неудачной серии у Свитолиной не было пять лет. В последний раз четыре матча кряду она проигрывала в 2014 году. Тогда украинка поочерёдно проиграла Белинде Бенчич, Патриции Майр-Ахляйтнер, Елене Янкович и Елене Весниной.



Кроме того, впервые с 2013 года Элина не выиграла ни одного матча на грунте накануне «Ролан Гаррос».

Свитолина, ведя 5:2 в 3-м сете, проиграла Азаренко во 2-м круге турнира в Риме