Свитолина впервые за пять лет проиграла четыре матча подряд

Вчера, 14 мая, украинская теннисистка Элина Свитолина уступила Виктории Азаренко из Беларуси в матче второго раунда соревнований в Риме (Италия). Вот уже два месяца Элина не знает радости побед.
Свой последний успех шестая ракетка мира праздновала на соревнованиях в Индиан-Уэллсе (США). С тех пор Свитолина проиграла четыре матча подряд:
Бьянке Андрееску в полуфинале Индиан-Уэллса (США) – 3:6, 6:2, 4:6
Ван Яфань в Майами (США) – 2:6, 4:6
Полин Парментье в Мадриде – 4:6, 6:7 (6:8)
Виктории Азаренко в Риме – 6:4, 1:6, 5:7.
Такой неудачной серии у Свитолиной не было пять лет. В последний раз четыре матча кряду она проигрывала в 2014 году. Тогда украинка поочерёдно проиграла Белинде Бенчич, Патриции Майр-Ахляйтнер, Елене Янкович и Елене Весниной.
Кроме того, впервые с 2013 года Элина не выиграла ни одного матча на грунте накануне «Ролан Гаррос».
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