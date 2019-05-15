Матчи в Риме не могут начаться из-за непогоды. Дождь обещают до конца недели

Третий игровой день престижных грунтовых соревнований категории Premier и «Мастерс» в Риме не может начаться из-за дождя, который на протяжении всего дня идёт в столице Италии. Сегодня, 15 мая, должны были состояться матчи второго и третьего раундов. В борьбу вступят швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и другие сеяные теннисисты.



Первые матчи должны были начаться в 11:00 по местному времени (12:00 мск), однако организаторы переносили их на полтора часа. По последней информации, теннисисты выйдут на корты не ранее 15:00 (16:00 мск). Прогноз погоды неутешительный – дождь обещают и на сегодняшний вечер, и на завтра, и на послезавтра.



Напомним, действующей чемпионкой соревнований в Риме является украинка Элина Свитолина, мужские соревнования в прошлом году выиграл испанец Рафаэль Надаль.

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