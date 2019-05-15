ФТИ не станет возвращать зрителям деньги за билеты, если матчи в Риме перенесут

Федерация тенниса Италии отказывается возвращать зрителям деньги за билеты в случае, если третий игровой день соревнований в Риме будет перенесён. Об этом в своём «твиттере» сообщает теннисный журналист Эрик Сальо. Напомним, на протяжении всего дня в столице Италии идёт дождь, а время начала матчей было уже несколько раз перенесено.



Зрителям, которые приобрели билеты, предлагаются взамен пропуски на некоторые другие матчи текущего турнира или же посещение целого игрового дня на соревнованиях, которые пройдут в 2020 году.



Ранее организаторы соревнований отметились ещё одним неоднозначным поступком. Билеты именно на сегодняшний игровой день поднялись в цене в два раза после того, как своё участие в соревнованиях подтвердил Роджер Федерер – именно сегодня он должен провести свой первый матч.

Федерер – о повышении цен на билеты в Риме: странное «поощрение» от турнира