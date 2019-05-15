Надаль, Джокович и Федерер могут сыграть два матча в один день на турнире в Риме

Намеченные на сегодняшний день поединки на турнире в Риме (Италия) в очередной раз перенесены из-за плохой погоды. Дождь начался ещё ранним утром. Организаторы надеются провести несколько матчей после 21:30 мск, однако погода не улучшается. Сохраняется вероятность переноса всех поединков на четверг.
«Мы рассматриваем вариант проведения двух раундов завтра, то есть 40 игр у мужчин и 40 у женщин на десяти кортах. Следовательно, есть вероятность, что Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер сыграют два раза в один и тот же день», — приводит слова директора турнира в Риме Серджио Палмьери Ubitennis.
Поединки второго круга, которые не успеют провести сегодня, состоятся завтра, 16 мая, и начнутся в 11:00 мск. Игровая сессия будет включать в себя, помимо прочего, две встречи на центральном корте и две на «Grand Stand». Владельцы билетов, действительных на день среды, смогут посетить игры, однако на матчи третьего круга им оставаться не разрешено. Обратная ситуация с болельщиками, купившими билеты на четверг: их запустят только после 14:00 мск, когда матчи второго круга будут сыграны.
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