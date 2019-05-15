Кирьос: меня тошнит от Джоковича

Австралийский теннисист Ник Кирьос крайне нелицеприятно отозвался о первой ракетке планеты Новаке Джоковиче. Он рассказал, почему не переваривает его и назвал причины, которые не позволят сербу превзойти Роджера Федерера.
«Я чувствую, что у Джоковича болезненная одержимость быть любимым. Он просто хочет быть таким же, как Федерер, чтобы его любили так же. Я просто не перевариваю Джоковича. А от его празднований может стошнить.
Что касается результатов, то Джокович невероятен, он один из величайших чемпионов. Я думаю, что он обгонит Федерера по числу выигранных «Больших шлемов». Но не забывайте, что мы говорим о парне, который однажды снялся с Открытого чемпионата Австралии, потому что было слишком жарко. Независимо от того, сколько Джокович выиграет «Больших шлемов», величайшим он для меня никогда не будет.
Я играл с ним дважды. Мне жаль, но раз он не может победить меня, то ему не стать лучшим теннисистом всех времён. Посмотрите, сколько я тренируюсь и вкладываю усилий. Это ноль по сравнению с ним», — приводит слова Кирьоса Metro.
- 16 мая 2019
-
15:48
-
15:10
-
14:49
-
14:33
-
13:58
-
13:50
-
13:26
-
13:06
-
12:54
-
11:37
-
11:26
-
11:15
-
10:50
-
10:16
-
09:39
-
00:44
- 15 мая 2019
-
23:03
-
22:17
-
21:37
-
21:09
-
20:52
-
20:14
-
19:51
-
18:37
-
17:46
-
16:00
-
15:30
-
15:04
-
13:58
-
13:19
-
12:04
-
11:28
-
11:09
-
11:03
-
10:40