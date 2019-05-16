Свитолина оплатила операцию перспективной украинской теннисистки

Шестая ракетка мира Элина Свитолина совершила благородный поступок – она выделила € 12 тыс. на операцию 16-летней соотечественницы Дарьи Лопатецкой. Об этом сообщила мама юной украинки.



«Добрый вечер. Недавно закончилась операция Дарьи. Всё прошло успешно. Мы хотим поблагодарить всех, кто поддерживал нашу семью, и без разницы, была эта помощь материальная или моральная. Также хотим отдельно поблагодарить Элину Свитолину, которая оплатила операцию.



Теперь самое главное — побороть травму и вернуться на корт с новыми силами, и хочу отметить, что все деньги, которые были и будут переведены на счёт Даши, будут потрачены исключительно на её реабилитацию. Нам помогла и продолжает помогать вся Украина, и для нас это очень важно, поскольку реабилитация потребует долгих недель, а возможно, и месяцев. Спасибо всем вам огромное!» – цитирует Лопатецкую «Большой теннис Украины».

В конце прошлого года Лопатецкая была самой юной представительницей топ-500 рейтинга WTA. Карьеру она начала 19 победами в 20 первых матчах.

В настоящее время 16-летняя украинка – 231-я ракетка мира. В топ-300 рейтинга WTA нет теннисистки моложе, чем она.

Украинка Лопатецкая – самая юная теннисистка в топ-500 рейтинга WTA