Кирьос: Надаль – моя очень мнительная противоположность

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказал мнение по поводу поведения второй ракетки мира, 17-кратного победителя мэйджоров Рафаэля Надаля.

«Рафа – это моя полная противоположность. Причём очень мнительная. Когда он побеждает, у него всё в полном порядке: он всем доволен и даже похвалит соперника.



Но стоит мне его обыграть, как оказывается, что я не уважаю ни его, ни болельщиков, ни игру. Моя реакция: «О чём ты вообще?». Я остался прежним – мы играли не раз, но я всегда был таким же. Это некрасиво с его стороны. Не нужно ждать, пока я обыграю тебя, чтобы высказать своё недовольство в мой адрес.



Разве не легче принять тот факт, что мы разные? Разве я пытаюсь казаться кем-то, кем не являюсь? Я всегда веду себя одинаково, поэтому, выходя на корт, ты должен быть полностью готов к этому», – заявил Кирьос в эфире подкаста No Challenges Remaining.

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