Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кирьос: Надаль – моя очень мнительная противоположность

Кирьос: Надаль – моя очень мнительная противоположность
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказал мнение по поводу поведения второй ракетки мира, 17-кратного победителя мэйджоров Рафаэля Надаля.

«Рафа – это моя полная противоположность. Причём очень мнительная. Когда он побеждает, у него всё в полном порядке: он всем доволен и даже похвалит соперника.

Но стоит мне его обыграть, как оказывается, что я не уважаю ни его, ни болельщиков, ни игру. Моя реакция: «О чём ты вообще?». Я остался прежним – мы играли не раз, но я всегда был таким же. Это некрасиво с его стороны. Не нужно ждать, пока я обыграю тебя, чтобы высказать своё недовольство в мой адрес.

Разве не легче принять тот факт, что мы разные? Разве я пытаюсь казаться кем-то, кем не являюсь? Я всегда веду себя одинаково, поэтому, выходя на корт, ты должен быть полностью готов к этому», – заявил Кирьос в эфире подкаста No Challenges Remaining.

Кирьос: меня тошнит от Джоковича
Надаль: Кирьос на своём месте, потому что не уважает публику, соперника и себя
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент