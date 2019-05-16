Осака: я не знала, что у Серены проблемы

Первая ракетка мира японка Наоми Осака прокомментировала решение американки Серены Уильямс не выступать на большом количестве турниров в году. Ранее 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» снялась с турнира в Риме. Во втором круге она должна была сыграть с сестрой Винус.

«Я не знала о проблемах Серены со здоровьем. Я с юных лет привыкла к тому, что она выступает не на многих турнирах. Я об этом даже не думала. Знаю, что она играет на турнирах перед соревнованиями „Большого шлема“, а потом побеждает на мэйджорах“, — приводит слова Осаки Tennis World USA.

Во втором круге турнира в Риме Наоми сыграет с представительницей Словакии Доминикой Цибулковой. В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина.

Серена Уильямс объяснила отказ от встречи с сестрой на турнире в Риме