Осака: я не знала, что у Серены проблемы
Первая ракетка мира японка Наоми Осака прокомментировала решение американки Серены Уильямс не выступать на большом количестве турниров в году. Ранее 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» снялась с турнира в Риме. Во втором круге она должна была сыграть с сестрой Винус.
«Я не знала о проблемах Серены со здоровьем. Я с юных лет привыкла к тому, что она выступает не на многих турнирах. Я об этом даже не думала. Знаю, что она играет на турнирах перед соревнованиями „Большого шлема“, а потом побеждает на мэйджорах“, — приводит слова Осаки Tennis World USA.
Во втором круге турнира в Риме Наоми сыграет с представительницей Словакии Доминикой Цибулковой. В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина.
Серена Уильямс объяснила отказ от встречи с сестрой на турнире в Риме
Серена Уильямс: я ела траву
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