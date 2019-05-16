Федерер: в этом году готовиться к грунту было легко – в апреле не было снега
Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал свою подготовку к грунтовому сезону.
«В этом году я провёл достаточно весёлую подготовку к грунту. Была хорошая погода, я с удовольствием выходил на корт.
Знаете, несколько лет назад я готовился к грунтовому сезону, когда в Швейцарии день за днём шёл снег. Честно говоря, это не особо мотивировало меня выходить на корт, даже закрытый. В этом плане 2019-й получится лёгким в подготовке», – цитирует Федерера Tennis World USA.
На своих первых грунтовых соревнованиях за три года Федерер дошёл до четвертьфинала, где уступил австрийцу Доминику Тиму. На турнире в Риме (Италия) 37-летний теннисист стартует сегодня матчем с португальцем Жоау Соузой.
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