Кирьос: Вердаско – чувак с посредственным бэкхендом, считающий себя божьим даром

Австралиец Ник Кирьос жёстко раскритиковал испанского теннисиста Фернандо Вердаско. 24-летний уроженец Канберры считает коллегу самым высокомерным человеком в истории.
«Вердаско сводит меня с ума. Этот парень… я даже не хочу об этом говорить. Он меня так раздражает, что я злюсь, когда просто слышу его имя. Он самый высокомерный человек в истории.
Он не здоровается, считает себя таким классным, просто даром божьим. Чувак, давай будем откровенны – у тебя довольно посредственный бэкхенд.
Такие парни просто выводят меня из себя. Ни скромности, ни перспективы… «Я такой крутой, просто невероятный, важный, классный...», – заявил Кирьос в подкасте No Challenges Remaining.
В этом же интервью Ник высказал мнение о Новаке Джоковиче и Рафаэле Надале.
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