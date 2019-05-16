Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кирьос: Вердаско – чувак с посредственным бэкхендом, считающий себя божьим даром

Кирьос: Вердаско – чувак с посредственным бэкхендом, считающий себя божьим даром
Теннис / ATP 0

Австралиец Ник Кирьос жёстко раскритиковал испанского теннисиста Фернандо Вердаско. 24-летний уроженец Канберры считает коллегу самым высокомерным человеком в истории.

«Вердаско сводит меня с ума. Этот парень… я даже не хочу об этом говорить. Он меня так раздражает, что я злюсь, когда просто слышу его имя. Он самый высокомерный человек в истории.

Он не здоровается, считает себя таким классным, просто даром божьим. Чувак, давай будем откровенны – у тебя довольно посредственный бэкхенд.

Такие парни просто выводят меня из себя. Ни скромности, ни перспективы… «Я такой крутой, просто невероятный, важный, классный...», – заявил Кирьос в подкасте No Challenges Remaining.

В этом же интервью Ник высказал мнение о Новаке Джоковиче и Рафаэле Надале.

Кирьос: меня тошнит от Джоковича
Кирьос: Надаль – моя очень мнительная противоположность
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент