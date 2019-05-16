Кирьос: Вердаско – чувак с посредственным бэкхендом, считающий себя божьим даром

Австралиец Ник Кирьос жёстко раскритиковал испанского теннисиста Фернандо Вердаско. 24-летний уроженец Канберры считает коллегу самым высокомерным человеком в истории.



«Вердаско сводит меня с ума. Этот парень… я даже не хочу об этом говорить. Он меня так раздражает, что я злюсь, когда просто слышу его имя. Он самый высокомерный человек в истории.



Он не здоровается, считает себя таким классным, просто даром божьим. Чувак, давай будем откровенны – у тебя довольно посредственный бэкхенд.



Такие парни просто выводят меня из себя. Ни скромности, ни перспективы… «Я такой крутой, просто невероятный, важный, классный...», – заявил Кирьос в подкасте No Challenges Remaining.

В этом же интервью Ник высказал мнение о Новаке Джоковиче и Рафаэле Надале.

Кирьос: меня тошнит от Джоковича