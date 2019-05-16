Кирьос: получаю удовольствие от кофе, баскетбола и видеоигр, а не от тенниса

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал допущение психологов о причинах его нестабильной игры. Специалисты считают, что одиозный теннисист не до конца выкладывается в матчах, опасаясь что этого может быть недостаточно для победы.
«Уверен, в этом есть доля правды. Впрочем, когда я выкладывался на полную, то в 19 лет вышел в четвертьфинал Уимблдона – тогда у меня был лучший шанс победить на мэйджоре. С тех пор таких возможностей у меня не было – уже в первых раундах я попадал на Маррея, которого не смог бы обыграть даже при идеальной игре.
Мне самому интересно, всерьёз ли всё это. По большому счёту победа в теннисном матче не делает меня счастливым. Вот сегодня я выиграл (победа над Даниилом Медведевым в Риме. – Прим. «Чемпионата»), но был счастлив, что могу покинуть корт и перекусить. Я получаю удовольствие от совсем других вещей: холодного кофе, баскетбола и видеоигр. Кажется, это не очень профессионально, да?» – заявил Кирьос в подкасте No Challenges Remaining.
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