Чемпион «Ролан Гаррос» – 2018 получил «уайлд-кард» на новый розыгрыш турнира

Определились обладатели специальных приглашений от организаторов Открытого чемпионата Франции.
Среди прочих в основной сетке престижных соревнований выступит француз Николя Маю. Стоит отметить, что в прошлом году он стал победителем парного разряда парижского мэйджора. В текущем сезоне на его счёту победа в парном розыгрыше Australian Open.
Помимо Маю обладателями «уайлд-кард» стали: Грегуар Баррер, Квентин Халис, Антуан Хоан, Максим Жанвье, Корентен Муте (все – Франция), Алексей Попырин (Австралия), Томми Пол (США).
Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях обыграл Доминика Тима из Австрии – 6:4, 6:3, 6:2. «Ролан Гаррос» – 2019 пройдёт в период с 26 мая по 9 июня.
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