Азаренко узнала соперницу по третьему кругу турнира в Риме

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла в третий круг турнира в Риме, обыграв американку Даниэль Коллинз со счётом 6:4, 4:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 8 минут.

Гарбинье 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Мугуруса поспорит с Викторией Азаренко (WC) из Беларуси.

Рим. Женщины. Второй круг

Кристина Младенович (Франция, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:2, 2:6, 6:1.

Кики Бертенс (Нидерланды, 6) — Аманда Анисимова (США, LL) — 6:2, 4:6, 7:5.

Михаэла Бузэрнеску (Румыния) — Юлия Гёргес (Германия, 16) — 6:4, 3:6, 4:4, отказ Гёргес.

Йоханна Конта (Великобритания) — Слоан Стивенс (США, 7) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:1.