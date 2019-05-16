Азаренко узнала соперницу по третьему кругу турнира в Риме

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла в третий круг турнира в Риме, обыграв американку Даниэль Коллинз со счётом 6:4, 4:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 8 минут.
Гарбинье 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.
За выход в четвертьфинал Мугуруса поспорит с Викторией Азаренко (WC) из Беларуси.
Рим. Женщины. Второй круг
Кристина Младенович (Франция, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:2, 2:6, 6:1.
Кики Бертенс (Нидерланды, 6) — Аманда Анисимова (США, LL) — 6:2, 4:6, 7:5.
Михаэла Бузэрнеску (Румыния) — Юлия Гёргес (Германия, 16) — 6:4, 3:6, 4:4, отказ Гёргес.
Йоханна Конта (Великобритания) — Слоан Стивенс (США, 7) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:1.
|1
|2
|3
|
|6
|4
|6
|
|4
|6
|2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|6
|
|2
|6
|1
|1
|2
|3
|
|2
|6
|5
|
|6
|4
|7
|1
|2
|3
|
|6
|3
|4
|
|4
|6
|4
|1
|2
|3
|
|6 3
|6
|6
|
|7 7
|4
|1
- 16 мая 2019
-
15:48
-
15:10
-
14:49
-
14:33
-
13:58
-
13:50
-
13:26
-
13:06
-
12:54
-
11:37
-
11:26
-
11:15
-
10:50
-
10:16
-
09:39
-
00:44
- 15 мая 2019
-
23:03
-
22:17
-
21:37
-
21:09
-
20:52
-
20:14
-
19:51
-
18:37
-
17:46
-
16:00
-
15:30
-
15:04
-
13:58
-
13:19
-
12:04
-
11:28
-
11:09
-
11:03
-
10:40