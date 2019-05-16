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Азаренко узнала соперницу по третьему кругу турнира в Риме

Азаренко узнала соперницу по третьему кругу турнира в Риме
Теннис / WTA 0

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла в третий круг турнира в Риме, обыграв американку Даниэль Коллинз со счётом 6:4, 4:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 8 минут.

Гарбинье 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Мугуруса поспорит с Викторией Азаренко (WC) из Беларуси.

Рим. Женщины. Второй круг
Кристина Младенович (Франция, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:2, 2:6, 6:1.
Кики Бертенс (Нидерланды, 6) — Аманда Анисимова (США, LL) — 6:2, 4:6, 7:5.
Михаэла Бузэрнеску (Румыния) — Юлия Гёргес (Германия, 16) — 6:4, 3:6, 4:4, отказ Гёргес.
Йоханна Конта (Великобритания) — Слоан Стивенс (США, 7) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:1.

16 мая 2019 года, четверг. 11:10 МСК
Рим (ж). 2-й круг
Матч окончен
Гарбинье Мугуруса
19
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
2 : 1
Даниэль Коллинз
30
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
1 2 3
           
6 4 6
4 6 2
           
16 мая 2019 года, четверг. 11:10 МСК
Рим (ж). 2-й круг
Матч окончен
Кристина Младенович
63
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
2 : 1
Белинда Бенчич
15
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
1 2 3
           
6 2 6
2 6 1
           
16 мая 2019 года, четверг. 11:10 МСК
Рим (ж). 2-й круг
Матч окончен
Аманда Анисимова
54
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
1 : 2
Кики Бертенс
4
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
1 2 3
           
2 6 5
6 4 7
           
16 мая 2019 года, четверг. 11:10 МСК
Рим (ж). 2-й круг
Матч окончен
Михаэла Бузэрнеску
29
Румыния
Михаэла Бузэрнеску
М. Бузэрнеску
2 : 1
Rt
Юлия Гёргес
18
Германия
Юлия Гёргес
Ю. Гёргес
1 2 3
           
6 3 4
4 6 4
           
16 мая 2019 года, четверг. 11:10 МСК
Рим (ж). 2-й круг
Матч окончен
Йоханна Конта
42
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
2 : 1
Слоан Стивенс
8
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
1 2 3
           
6 3 6 6
7 7 4 1
           
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