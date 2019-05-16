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Тим проиграл в первом же матче на «Мастерсе» в Риме, Хачанов сыграет с Вердаско

Тим проиграл в первом же матче на «Мастерсе» в Риме, Хачанов сыграет с Вердаско
Теннис / ATP 0

Австрийский теннисист Доминик Тим (5) потерпел неожиданное поражение в матче второго раунда соревнований в Риме (Италия). В трёх партиях он уступил испанцу Фернандо Вердаско – 6:4, 4:6, 5:7.

За последний месяц Доминик проиграл на грунте лишь дважды – он выиграл соревнования в Барселоне и добрался до полуфинала «Мастерса» в Мадриде.

Продолжительность матча составила 2 часа 46 минут. На счету Тима 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 брейка. Вердаско отметился 6 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 4 брейк-пойнтами из 17.

Следующим соперником Фернандо станет представитель России Карен Хачанов (11).

Действующим победителем грунтовых соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее немца Александра Зверева – 6:1, 1:6, 6:3.

16 мая 2019 года, четверг. 11:10 МСК
Рим (м). 2-й круг
Матч окончен
Доминик Тим
4
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
1 : 2
Фернандо Вердаско
38
Испания
Фернандо Вердаско
Ф. Вердаско
1 2 3
           
6 4 5
4 6 7
           
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