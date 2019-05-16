Тим проиграл в первом же матче на «Мастерсе» в Риме, Хачанов сыграет с Вердаско

Австрийский теннисист Доминик Тим (5) потерпел неожиданное поражение в матче второго раунда соревнований в Риме (Италия). В трёх партиях он уступил испанцу Фернандо Вердаско – 6:4, 4:6, 5:7.



За последний месяц Доминик проиграл на грунте лишь дважды – он выиграл соревнования в Барселоне и добрался до полуфинала «Мастерса» в Мадриде.



Продолжительность матча составила 2 часа 46 минут. На счету Тима 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 брейка. Вердаско отметился 6 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 4 брейк-пойнтами из 17.



Следующим соперником Фернандо станет представитель России Карен Хачанов (11).



Действующим победителем грунтовых соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее немца Александра Зверева – 6:1, 1:6, 6:3.