Тим проиграл в первом же матче на «Мастерсе» в Риме, Хачанов сыграет с Вердаско

Австрийский теннисист Доминик Тим (5) потерпел неожиданное поражение в матче второго раунда соревнований в Риме (Италия). В трёх партиях он уступил испанцу Фернандо Вердаско – 6:4, 4:6, 5:7.
За последний месяц Доминик проиграл на грунте лишь дважды – он выиграл соревнования в Барселоне и добрался до полуфинала «Мастерса» в Мадриде.
Продолжительность матча составила 2 часа 46 минут. На счету Тима 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 брейка. Вердаско отметился 6 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 4 брейк-пойнтами из 17.
Следующим соперником Фернандо станет представитель России Карен Хачанов (11).
Действующим победителем грунтовых соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее немца Александра Зверева – 6:1, 1:6, 6:3.
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