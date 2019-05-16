Федерер уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Риме
Третья ракетка мира из Швейцарии Роджер Федерер (3) без особых проблем вышел в третий круг престижных соревнований в Риме (Италия). Он обыграл португальца Жоау Соузу со счётом 6:4, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. На счету Федерера 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка. Соуза отметился 2 подачами навылет и 1 двойной ошибкой. Португалец не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 7.
Следующим соперником Роджера станет представитель Хорватии Борна Чорич, ранее обыгравший канадца Феликса Оже-Альяссима.
Действующим победителем грунтовых соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее немца Александра Зверева – 6:1, 1:6, 6:3.
16 мая 2019 года, четверг. 13:10 МСК
Рим (м). 2-й круг
Матч окончен
72
Жоау Соуза
Ж. Соуза
0 : 2
3
Роджер Федерер
Р. Федерер
|1
|2
|3
|
|4
|3
|
|6
|6
Заколдованные полуфиналы. Прервёт ли Надаль чёрную серию в Риме?
Симона Халеп может в Риме сместить Наоми Осаку с трона, а Надаль никак не выиграет первый грунтовый титул-2019.
- 16 мая 2019
-
15:48
-
15:10
-
14:49
-
14:33
-
13:58
-
13:50
-
13:26
-
13:06
-
12:54
-
11:37
-
11:26
-
11:15
-
10:50
-
10:16
-
09:39
-
00:44
- 15 мая 2019
-
23:03
-
22:17
-
21:37
-
21:09
-
20:52
-
20:14
-
19:51
-
18:37
-
17:46
-
16:00
-
15:30
-
15:04
-
13:58
-
13:19
-
12:04
-
11:28
-
11:09
-
11:03
-
10:40
Партнерский контент