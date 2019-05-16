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Федерер уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Федерер уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Риме
Теннис / ATP 0

Третья ракетка мира из Швейцарии Роджер Федерер (3) без особых проблем вышел в третий круг престижных соревнований в Риме (Италия). Он обыграл португальца Жоау Соузу со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. На счету Федерера 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка. Соуза отметился 2 подачами навылет и 1 двойной ошибкой. Португалец не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 7.

Следующим соперником Роджера станет представитель Хорватии Борна Чорич, ранее обыгравший канадца Феликса Оже-Альяссима.

Действующим победителем грунтовых соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее немца Александра Зверева – 6:1, 1:6, 6:3.

16 мая 2019 года, четверг. 13:10 МСК
Рим (м). 2-й круг
Матч окончен
Жоау Соуза
72
Португалия
Жоау Соуза
Ж. Соуза
0 : 2
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
1 2 3
           
4 3  
6 6  
           
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