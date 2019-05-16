Кирьос: Маррей выиграл бы больше ТБШ, если бы его тренировал я

Австралиец Ник Кирьос рассказал о своём отношении к британцу Энди Маррею.



«Мне грустно от того, что происходит с Энди. Я всего ему говорю, что его баланс личных встреч с Джоковичем – это позор (счёт личных встреч теннисистов – 25-11 в пользу серба. – Прим. «Чемпионата»). Я говорю так не потому, что не проигрывал Новаку, просто это моё мнение.



Энди провёл на пике пять лет, и его организм не выдержал. Очень жаль. Безусловно, он мог выиграть намного больше. В раздевалке Энди всегда весёлый и доброжелательный, при этом никогда не боялся высказывать своё недовольство. За это я его и люблю. Знаете, если бы я тренировал Маррея, он выиграл бы гораздо больше турниров «Большого шлема».



Будет очень круто, если он вернётся – для спорта, для него, но всё равно найдутся люди, которые скажут: лучше бы не возвращался, он уже не тот и всякое подобное дерьмо.



Чем Энди отличается от Новака? Его не проведёшь всякими укороченными или свечками – он быстро тебя раскусит. А вот Джокович такую игру не любит. Да, поймая свой ритм, он не отдаст тебе ни очка, но если заставить его двигаться по корту, таскать вперёд-назад, он занервничает», – заявил Кирьос в подкасте No Challenges Remaining.

32-летний Маррей – победитель US Open – 2012 и двукратный чемпион Уимблдона (2013, 2016).

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