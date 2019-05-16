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Халеп уступила во 2-м круге турнира в Риме, с Касаткиной сыграет Вондроушова

Халеп уступила во 2-м круге турнира в Риме, с Касаткиной сыграет Вондроушова
Теннис / WTA 0

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на турнире в Риме (Италия) под третьим номером, не смогла пробиться в 1/8 финала, проиграв чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:2, 5:7, 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 8 минут.

Симона трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 и 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Вондроушова поспорит с россиянкой Дарьей Касаткиной. Соревнования завершатся 19 мая.

В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла Халеп со счётом 6:0, 6:4.

Рим. Женщины. Второй круг
Софья Кенин (США) — Мэдисон Кис (США, 13) — 6:7 (2:7), 6:3, 6:4.

16 мая 2019 года, четверг. 14:15 МСК
Рим (ж). 2-й круг
Матч окончен
Симона Халеп
2
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
1 : 2
Маркета Вондроушова
44
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
1 2 3
           
6 5 3
2 7 6
           
16 мая 2019 года, четверг. 13:55 МСК
Рим (ж). 2-й круг
Матч окончен
Мэдисон Кис
14
США
Мэдисон Кис
М. Кис
1 : 2
Софья Кенин
37
США
Софья Кенин
С. Кенин
1 2 3
           
7 3 4
6 6 6
           
Касаткина пробилась в 1/8 финала турнира в Риме, где может сыграть с Халеп
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