Халеп уступила во 2-м круге турнира в Риме, с Касаткиной сыграет Вондроушова
Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на турнире в Риме (Италия) под третьим номером, не смогла пробиться в 1/8 финала, проиграв чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:2, 5:7, 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 8 минут.
Симона трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 и 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 4 брейка.
За выход в четвертьфинал Вондроушова поспорит с россиянкой Дарьей Касаткиной. Соревнования завершатся 19 мая.
В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла Халеп со счётом 6:0, 6:4.
Рим. Женщины. Второй круг
Софья Кенин (США) — Мэдисон Кис (США, 13) — 6:7 (2:7), 6:3, 6:4.
16 мая 2019 года, четверг. 14:15 МСК
Рим (ж). 2-й круг
Матч окончен
2
Симона Халеп
С. Халеп
1 : 2
44
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
|1
|2
|3
|
|6
|5
|3
|
|2
|7
|6
16 мая 2019 года, четверг. 13:55 МСК
Рим (ж). 2-й круг
Матч окончен
14
Мэдисон Кис
М. Кис
1 : 2
37
Софья Кенин
С. Кенин
|1
|2
|3
|
|7
|3
|4
|
|6
|6
|6
Касаткина пробилась в 1/8 финала турнира в Риме, где может сыграть с Халеп
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