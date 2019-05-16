Джокович обыграл Шаповалова и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович не испытал проблем в матче второго раунда престижных соревнований в Риме (Италия). В двух партиях он обыграл канадского теннисиста Дениса Шаповалова со счётом 6:1, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. На счету Джоковича 1 эйс и 4 из 13 брейк-пойнтов. Двойными ошибками Новак не отличился. Шаповалов отметился 2 подачами навылет, 3 двойными ошибками и не имел шансов взять подачу соперника.



Следующим соперником Надаля станет победитель пары Марко Чеккинато (Италия, 16) – Филипп Кольшрайбер (Германия).



Действующим победителем грунтовых соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее немца Александра Зверева – 6:1, 1:6, 6:3.