Джокович обыграл Шаповалова и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме
Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович не испытал проблем в матче второго раунда престижных соревнований в Риме (Италия). В двух партиях он обыграл канадского теннисиста Дениса Шаповалова со счётом 6:1, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. На счету Джоковича 1 эйс и 4 из 13 брейк-пойнтов. Двойными ошибками Новак не отличился. Шаповалов отметился 2 подачами навылет, 3 двойными ошибками и не имел шансов взять подачу соперника.
Следующим соперником Надаля станет победитель пары Марко Чеккинато (Италия, 16) – Филипп Кольшрайбер (Германия).
Действующим победителем грунтовых соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее немца Александра Зверева – 6:1, 1:6, 6:3.
16 мая 2019 года, четверг. 15:10 МСК
Рим (м). 2-й круг
Матч окончен
1
Новак Джокович
Н. Джокович
2 : 0
22
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|1
|3
Заколдованные полуфиналы. Прервёт ли Надаль чёрную серию в Риме?
Симона Халеп может в Риме сместить Наоми Осаку с трона, а Надаль никак не выиграет первый грунтовый титул-2019.
- 16 мая 2019
-
16:52
-
16:35
-
16:30
-
16:30
-
16:20
-
15:48
-
15:10
-
14:49
-
14:33
-
13:58
-
13:50
-
13:26
-
13:06
-
12:54
-
11:37
-
11:26
-
11:15
-
10:50
-
10:16
-
09:39
-
00:44
- 15 мая 2019
-
23:03
-
22:17
-
21:37
-
21:09
-
20:52
-
20:14
-
19:51
-
18:37
-
17:46
-
16:00
-
15:30
-
15:04
-
13:58
-
13:19
Партнерский контент