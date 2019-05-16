Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович обыграл Шаповалова и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Джокович обыграл Шаповалова и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович не испытал проблем в матче второго раунда престижных соревнований в Риме (Италия). В двух партиях он обыграл канадского теннисиста Дениса Шаповалова со счётом 6:1, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. На счету Джоковича 1 эйс и 4 из 13 брейк-пойнтов. Двойными ошибками Новак не отличился. Шаповалов отметился 2 подачами навылет, 3 двойными ошибками и не имел шансов взять подачу соперника.

Следующим соперником Надаля станет победитель пары Марко Чеккинато (Италия, 16) – Филипп Кольшрайбер (Германия).

Действующим победителем грунтовых соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее немца Александра Зверева – 6:1, 1:6, 6:3.

16 мая 2019 года, четверг. 15:10 МСК
Рим (м). 2-й круг
Матч окончен
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
2 : 0
Денис Шаповалов
22
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
1 2 3
           
6 6  
1 3  
           
Заколдованные полуфиналы. Прервёт ли Надаль чёрную серию в Риме?
Симона Халеп может в Риме сместить Наоми Осаку с трона, а Надаль никак не выиграет первый грунтовый титул-2019.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент