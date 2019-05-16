Осака останется первой ракеткой мира по итогам турнира в Риме
Японская теннисистка Наоми Осака сохранит лидерство в рейтинге WTA по итогам турнира в Риме (Италия). Это стало известно после того, как её преследовательница — румынка Симона Халеп — проиграла во втором круге чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:2, 5:7, 3:6.
Халеп могла обойти Наоми в рейтинге в случае завоевания титула. При этом румынке нужно было, чтобы японка не дошла до четвертьфинала.
Осака в третьем круге сыграет с румынкой Михаэлой Бузэрнеску. Вондроушова встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.
Наоми возглавила рейтинг после завоевания титула на Открытом чемпионате Австралии в январе 2019 года.
В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла Халеп со счётом 6:0, 6:4.
Халеп уступила во 2-м круге турнира в Риме, с Касаткиной сыграет Вондроушова
Халеп может стать первой ракеткой мира по итогам турнира в Риме
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