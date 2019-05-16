Осака останется первой ракеткой мира по итогам турнира в Риме

Японская теннисистка Наоми Осака сохранит лидерство в рейтинге WTA по итогам турнира в Риме (Италия). Это стало известно после того, как её преследовательница — румынка Симона Халеп — проиграла во втором круге чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:2, 5:7, 3:6.

Халеп могла обойти Наоми в рейтинге в случае завоевания титула. При этом румынке нужно было, чтобы японка не дошла до четвертьфинала.

Осака в третьем круге сыграет с румынкой Михаэлой Бузэрнеску. Вондроушова встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Наоми возглавила рейтинг после завоевания титула на Открытом чемпионате Австралии в январе 2019 года.



В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла Халеп со счётом 6:0, 6:4.

Халеп уступила во 2-м круге турнира в Риме, с Касаткиной сыграет Вондроушова