Кирьос швырнул стул и отказался продолжать матч после предупреждения от судьи

Австралиец Ник Кирьос отметился очередной одиозной выходкой на соревнованиях категории «Мастерс» в Риме (Италия).



24-летний теннисист был дисквалифицирован с матча второго круга турнира против норвежца Каспера Рууда при счёте 1:1 по партиям. Во время одного из переходов в третьем сете он получил предупреждение от судьи за сломанную ракетку, но не согласился с ним. Австралиец ногой выбросил стул на корт, собрал сумку и ушёл с корта.

Уже после того, как Кирьос покинул корт, он был дисквалифицирован судьёй. Счёт по геймам на тот момент был 2:1 в пользу Рууда, норвежец вёл без брейка.

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Напомним, после своего стартового матча на турнире Кирьос дал интервью, в котором жёстко раскритиковал ряд представителей элиты АТР тура, среди которых Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Фернандо Вердаско.

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