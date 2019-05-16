Определился соперник Джоковича по второму матчу за день для серба

Первая ракетка планеты серб Новак Джокович, менее двух часов назад одержавший победу в своём стартовом поединке на «Мастерсе» в Риме (Италия), узнал своего соперника по матчу третьего круга, который пройдёт сегодня же и предварительно намечен на 17:30 по местному времени (18:30 мск). За выход в четвертьфинал сербский теннисист поспорит с Филиппом Кольшрайбером из Германии.
Немец уверенно обыграл итальянца Марко Чеккинато – 6:3, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 10 минут. Немец продемонстрировал стопроцентную реализацию брейк-пойнтов – 5 из 5. На счету итальянского теннисиста 1 реализованный брейк-пойнт при 2 попытках.
Матчи второго круга должны были пройти вчера, 15 мая, но их не удалось провести из-за дождя, который продолжался с раннего утра. По этой причине многим теннисистам предстоит сыграть два матча за день.
Действующим победителем грунтовых соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее немца Александра Зверева – 6:1, 1:6, 6:3.
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