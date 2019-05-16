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Определился соперник Джоковича по второму матчу за день для серба

Определился соперник Джоковича по второму матчу за день для серба
Теннис / ATP 0

Первая ракетка планеты серб Новак Джокович, менее двух часов назад одержавший победу в своём стартовом поединке на «Мастерсе» в Риме (Италия), узнал своего соперника по матчу третьего круга, который пройдёт сегодня же и предварительно намечен на 17:30 по местному времени (18:30 мск). За выход в четвертьфинал сербский теннисист поспорит с Филиппом Кольшрайбером из Германии.

Немец уверенно обыграл итальянца Марко Чеккинато – 6:3, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 10 минут. Немец продемонстрировал стопроцентную реализацию брейк-пойнтов – 5 из 5. На счету итальянского теннисиста 1 реализованный брейк-пойнт при 2 попытках.

Матчи второго круга должны были пройти вчера, 15 мая, но их не удалось провести из-за дождя, который продолжался с раннего утра. По этой причине многим теннисистам предстоит сыграть два матча за день.

Действующим победителем грунтовых соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее немца Александра Зверева – 6:1, 1:6, 6:3.

16 мая 2019 года, четверг. 16:40 МСК
Рим (м). 2-й круг
Матч окончен
Филипп Кольшрайбер
56
Германия
Филипп Кольшрайбер
Ф. Кольшрайбер
2 : 0
Марко Чеккинато
19
Италия
Марко Чеккинато
М. Чеккинато
1 2 3
           
6 6  
3 3  
           
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