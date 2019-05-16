Тим: я очень зол и измотан из-за всего этого дерьма

Австрийский теннисист Доминик Тим, уступивший в матче второго круга «Мастерса» в Риме (Италия) испанцу Фернандо Вердаско со счётом 6:4, 4:6, 5:7, негативно высказался об организаторах турнира, которые перенесли все поединки со среды на четверг.
«Я очень зол на эту ситуацию. Чувствую себя уставшим и измотанным сегодня из-за всего этого дерьма. Мне очень не нравится, как к нам, игрокам, относятся организаторы на этом турнире, поскольку то, что происходило вчера, на мой взгляд, совершенно неприемлемо.
Они знали, что ни один теннисный мяч не будет сыгран, и держат нас здесь до 19:30. Организаторы также были в курсе, что этим вечером проходил финал Кубка Италии по футболу. Из-за этого моя поездка обратно в отель заняла полтора часа. Раз все знают, что целый день будет идти дождь, можно было отпустить игроков в 2 или 3 часа дня, когда нет оживлённого движения и парней, которые избивают друг друга на улице.
Нет проблем, раз идёт дождь. Также нет проблем, если у нас будет два или три матча в день. Это происходит время от времени. Но тогда организаторы турнира тоже должны нам немного помочь.
Я не пошёл вчера вечером на медицинские процедуры, потому что иначе я бы не выспался, так как мой матч поставили на 10 часов утра. Я не думаю, что это приемлемо», — приводит слова Тима Tennis 365.
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