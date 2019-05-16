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Осака выиграла второй матч за день и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Осака выиграла второй матч за день и вышла в четвертьфинал турнира в Риме
Теннис / WTA 0

Первая ракетка мира японка Наоми Осака вслед за победой в утренней сессии над Доминикой Цибулковой из Словакии выиграла вторую встречу за день, переиграв в третьем круге турнира в Риме (Италия) румынку Михаэлу Бузэрнеску – 6:3, 6:3. Счёт личных встреч стал 2-0 в пользу японской теннисистки.

Продолжительность поединка составила 1 час 14 минут. Осака 9 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету теннисистки из Румынии 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В четвертьфинале Осака сыграет с шестой сеяной соревнований голландкой Кики Бертенс, переигравшей испанку Карлу Суарес-Наварро со счётом 6:4, 1:6, 6:3.

В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:0, 6:4.

16 мая 2019 года, четверг. 18:55 МСК
Рим (ж). 3-й круг
Матч окончен
Наоми Осака
1
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
2 : 0
Михаэла Бузэрнеску
29
Румыния
Михаэла Бузэрнеску
М. Бузэрнеску
1 2 3
           
6 6  
3 3  
           
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