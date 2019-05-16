Осака выиграла второй матч за день и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Первая ракетка мира японка Наоми Осака вслед за победой в утренней сессии над Доминикой Цибулковой из Словакии выиграла вторую встречу за день, переиграв в третьем круге турнира в Риме (Италия) румынку Михаэлу Бузэрнеску – 6:3, 6:3. Счёт личных встреч стал 2-0 в пользу японской теннисистки.
Продолжительность поединка составила 1 час 14 минут. Осака 9 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету теннисистки из Румынии 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.
В четвертьфинале Осака сыграет с шестой сеяной соревнований голландкой Кики Бертенс, переигравшей испанку Карлу Суарес-Наварро со счётом 6:4, 1:6, 6:3.
В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:0, 6:4.
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