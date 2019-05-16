Надаль выиграл второй матч за день в Риме, отдав за обе встречи всего 2 гейма

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на «Мастерсе» в Риме (Италия) под вторым номером, во встрече третьего круга разгромил Николоза Басилашвили из Грузии (14) — 6:1, 6:0. Ранее сегодня, 16 мая, испанец со счётом 6:0, 6:1 переиграл француза Жереми Шарди. По показателю личных встреч Надаль упрочил перевес над Басилашвили – 3-0.



Продолжительность поединка составила 1 час 2 минуты. Надаль 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Басилашвили 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 брейк-пойнт, который ему не удалось реализовать.



Соперником Надаля по четвертьфинальному поединку станет соотечественник, Фернандо Вердаско, выбивший из борьбы россиянина Карена Хачанова (13) – 7:5, 3:6, 6:3.



Надаль является действующим чемпионом грунтовых соревнований. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл немца Александра Зверева – 6:1, 1:6, 6:3.