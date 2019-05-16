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Надаль выиграл второй матч за день в Риме, отдав за обе встречи всего 2 гейма

Надаль выиграл второй матч за день в Риме, отдав за обе встречи всего 2 гейма
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на «Мастерсе» в Риме (Италия) под вторым номером, во встрече третьего круга разгромил Николоза Басилашвили из Грузии (14) — 6:1, 6:0. Ранее сегодня, 16 мая, испанец со счётом 6:0, 6:1 переиграл француза Жереми Шарди. По показателю личных встреч Надаль упрочил перевес над Басилашвили – 3-0.

Продолжительность поединка составила 1 час 2 минуты. Надаль 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Басилашвили 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 брейк-пойнт, который ему не удалось реализовать.

Соперником Надаля по четвертьфинальному поединку станет соотечественник, Фернандо Вердаско, выбивший из борьбы россиянина Карена Хачанова (13) – 7:5, 3:6, 6:3.

Надаль является действующим чемпионом грунтовых соревнований. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл немца Александра Зверева – 6:1, 1:6, 6:3.

16 мая 2019 года, четверг. 20:40 МСК
Рим (м). 3-й круг
Матч окончен
Николоз Басилашвили
18
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
0 : 2
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
1 2 3
           
1 0  
6 6  
           
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