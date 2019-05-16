Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Портсмут» — «Сандерленд». 16 мая. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кирьоса оштрафуют и лишат рейтинговых очков за выброшенный на корт стул

Кирьоса оштрафуют и лишат рейтинговых очков за выброшенный на корт стул
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос не отделался дисквалификацией за инцидент во время матча с норвежцем Каспером Руудом второго круга «Мастерса» в Риме. Спортсмен пострадает как в финансовом отношении, так и в плане рейтинговых позиций.

По информации Stuff.co.nz, ATP оштрафует теннисиста на $ 20 тыс. и снимет 45 рейтинговых очков. Кирьос также лишится призовых денег. Его потери составят около $ 65 тыс. Однако это наказание пока не является окончательным. В ATP отметили, что, после того как организация отдельно разберёт этот инцидент и проведёт расследование, наказание может быть ужесточено.

Напомним, во время одного из переходов в третьем сете Ник Кирьос получил предупреждение от судьи за сломанную ракетку, но не согласился с ним. Австралиец ногой выбросил стул на корт, собрал сумку и ушёл. За это Кирьоса дисквалифицировали.

Видео инцидента можно посмотреть на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент