Касаткина не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Риме

Российская теннисистка Дарья Касаткина в матче третьего круга турнира в Риме (Италия) уступила Маркете Вондроушовой из Чехии – 5:7, 6:2, 2:6. Счёт личных встреч стал равным – 2-2. Для Касаткиной этот матч стал вторым за день. Ранее она обыграла другую чешскую теннисистку Катержину Синякову.



Продолжительность поединка составила 2 часа 15 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету чешской теннисистки 1 эйс, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.



В четвертьфинале Вондроушова встретится с британкой Йоханной Контой, обыгравшей американку Винус Уильямс со счётом 6:2, 6:4.



В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:0, 6:4.

