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Касаткина не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Риме

Касаткина не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Риме
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина в матче третьего круга турнира в Риме (Италия) уступила Маркете Вондроушовой из Чехии – 5:7, 6:2, 2:6. Счёт личных встреч стал равным – 2-2. Для Касаткиной этот матч стал вторым за день. Ранее она обыграла другую чешскую теннисистку Катержину Синякову.

Продолжительность поединка составила 2 часа 15 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету чешской теннисистки 1 эйс, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В четвертьфинале Вондроушова встретится с британкой Йоханной Контой, обыгравшей американку Винус Уильямс со счётом 6:2, 6:4.

В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:0, 6:4.

16 мая 2019 года, четверг. 20:15 МСК
Рим (ж). 3-й круг
Матч окончен
Маркета Вондроушова
44
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
2 : 1
Дарья Касаткина
21
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
1 2 3
           
7 2 6
5 6 2
           
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