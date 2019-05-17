Хачанов и Лопес уступили олимпийским чемпионам во втором круге турнира в Риме

Россиянин Карен Хачанов и испанец Марк Лопес завершили выступления на турнире в Риме (Италия) в парном разряде, уступив олимпийским чемпионам игр в Лондоне 2012 года, братьям-близнецам Бобу и Майку Брайанам из США, со счётом 3:6, 6:3, 3:10.



Продолжительность поединка составила 1 час 10 минут. Россиянин и испанец 1 раз подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 2 брейк-пойнта из 2. На счету их оппонентов 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.



Следующими соперниками братьев-близнецов из США станут колумбийцы Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара.



Ранее Хачанов покинул и одиночные соревнования. В матче за выход в четвертьфинал россиянин уступил испанцу Фернандо Вердаско — 5:7, 6:3, 3:6.