Кирьос принёс извинения за выброшенный на корт стул

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал инцидент, произошедший во время матча второго круга турнира в Риме (Италия) с норвежцем Каспером Руудом, когда спортсмен ногой выбросил на корт стул, собрал сумку и ушёл после вынесенного судьёй предупреждения.



«Сегодня выдался очень насыщенный день, если не сказать больше. Эмоции захлестнули меня. Хочу сказать, что атмосфера была просто сумасшедшая и очень прискорбно, что всё закончилось моей дисквалификацией. Извини, Рим. Может быть, увидимся», — приводит слова австралийского теннисиста FOX Sports.

Видео инцидента можно посмотреть на «Чемпионате».



Также стало известно, что у Кирьоса отнимут 45 рейтинговых очков. Он не получит призовые и выплатит штраф. Общая сумма убытков Кирьоса составит более $ 65 тыс.