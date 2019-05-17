Кирьос принёс извинения за выброшенный на корт стул

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал инцидент, произошедший во время матча второго круга турнира в Риме (Италия) с норвежцем Каспером Руудом, когда спортсмен ногой выбросил на корт стул, собрал сумку и ушёл после вынесенного судьёй предупреждения.
«Сегодня выдался очень насыщенный день, если не сказать больше. Эмоции захлестнули меня. Хочу сказать, что атмосфера была просто сумасшедшая и очень прискорбно, что всё закончилось моей дисквалификацией. Извини, Рим. Может быть, увидимся», — приводит слова австралийского теннисиста FOX Sports.
Видео инцидента можно посмотреть на «Чемпионате».
Также стало известно, что у Кирьоса отнимут 45 рейтинговых очков. Он не получит призовые и выплатит штраф. Общая сумма убытков Кирьоса составит более $ 65 тыс.
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