Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кирьос принёс извинения за выброшенный на корт стул

Кирьос принёс извинения за выброшенный на корт стул
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал инцидент, произошедший во время матча второго круга турнира в Риме (Италия) с норвежцем Каспером Руудом, когда спортсмен ногой выбросил на корт стул, собрал сумку и ушёл после вынесенного судьёй предупреждения.

«Сегодня выдался очень насыщенный день, если не сказать больше. Эмоции захлестнули меня. Хочу сказать, что атмосфера была просто сумасшедшая и очень прискорбно, что всё закончилось моей дисквалификацией. Извини, Рим. Может быть, увидимся», — приводит слова австралийского теннисиста FOX Sports.

Видео инцидента можно посмотреть на «Чемпионате».

Также стало известно, что у Кирьоса отнимут 45 рейтинговых очков. Он не получит призовые и выплатит штраф. Общая сумма убытков Кирьоса составит более $ 65 тыс.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент