Победы Федерера и Надаля — в обзоре матчей 2-го и 3-го круга турнира в Риме

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на «Мастерсе» в Риме (Италия) под третьим номером, в напряжённом поединке третьего круга обыграл хорвата Борну Чорича — 2:6, 6:4, 7:6 (9:7). В ходе решающего тай-брейка швейцарец отыграл два матчбола.



Продолжительность поединка составила 2 часа 33 минуты. В четвертьфинале соперником Федерера станет грек Стефанос Циципас (8), обыгравший итальянца Фабио Фоньини (10) – 6:4, 6:3.



В следующий круг вышел и второй номер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль. Он разгромил Николоза Басилашвили из Грузии (14) — 6:1, 6:0. Ранее сегодня, 16 мая, испанец со счётом 6:0, 6:1 переиграл француза Жереми Шарди.



Продолжительность поединка составила 1 час 2 минуты. Соперником Надаля по четвертьфинальному поединку станет соотечественник, Фернандо Вердаско, выбивший из борьбы россиянина Карена Хачанова (13) – 7:5, 3:6, 6:3.

Видеообзор этих и других матчей 2-го и 3-го круга «Мастерса» в Риме можно на «Чемпионате».