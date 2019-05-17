Текстовая онлайн-трансляция матча Циципас — Федерер в Риме
Сегодня, 17 мая, состоится четвертьфинальный матч турнира серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия), в котором сыграют грек Стефанос Циципас, посеянный под восьмым номером, и швейцарец Роджер Федерер (3). Начало поединка запланировано на 17:00 мск.
По личным встречам счёт ничейный — 1-1.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Циципас — Федерер в Риме.
Победитель этого матча за выход в финал поспорит с одним из представителей Испании — либо с Фернандо Вердаско, либо с Рафаэлем Надалем (2). Соревнования в столице Италии завершатся 19 мая.
В 2018 году победителем турнира в Риме стал Надаль. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:1, 1:6, 6:3.
Федерер отыграл 2 матчбола и вышел в 1/4 финала турнира в Риме
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