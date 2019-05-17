«Чемпионат» открывает опрос, в котором интересуется мнением читателей о том, какая реакция должна последовать на очередную выходку австралийского теннисиста Ника Кирьоса. В матче второго круга турнира серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия) с норвежцем Каспером Руудом уроженец Канберры получил предупреждение от судьи за сломанную ракетку, но не согласился с ним. Австралиец швырнул стул на корт, собрал сумку и ушёл с арены.
Что нужно делать с Ником Кирьосом?
— ATP должна дисквалифицировать его на несколько турниров;
— игроки должны объединиться и объявить ему бойкот;
— авторитетным игрокам следует провести с ним профилактическую беседу;
— оставьте Кирьоса в покое, он главное украшение тенниса.
Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.
После своего стартового матча на турнире Кирьос дал интервью, в котором жёстко раскритиковал ряд представителей элиты АТР тура, среди которых Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Фернандо Вердаско.
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