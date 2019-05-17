Что нужно делать с Ником Кирьосом?

«Чемпионат» открывает опрос, в котором интересуется мнением читателей о том, какая реакция должна последовать на очередную выходку австралийского теннисиста Ника Кирьоса. В матче второго круга турнира серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия) с норвежцем Каспером Руудом уроженец Канберры получил предупреждение от судьи за сломанную ракетку, но не согласился с ним. Австралиец швырнул стул на корт, собрал сумку и ушёл с арены.



Что нужно делать с Ником Кирьосом?

— ATP должна дисквалифицировать его на несколько турниров;

— игроки должны объединиться и объявить ему бойкот;

— авторитетным игрокам следует провести с ним профилактическую беседу;

— оставьте Кирьоса в покое, он главное украшение тенниса.

Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.

После своего стартового матча на турнире Кирьос дал интервью, в котором жёстко раскритиковал ряд представителей элиты АТР тура, среди которых Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Фернандо Вердаско.