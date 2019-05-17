Халеп сделала комплимент Вондроушовой после поражения

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала поражение от чешки Маркеты Вондроушовой во втором круге турнира в Риме (Италия) со счётом 6:2, 5:7, 3:6.

«Думаю, она очень талантлива. Маркета — прекрасная теннисистка. Уверена, что она будет среди лучших. Вондроушова — левша, а мне всегда нелегко противостоять таким соперницам. Она здорово подаёт и двигается по корту. Ей удаётся прекрасно выполнять резаные удары.

Во втором сете у меня возникли неприятные ощущения в ноге после скольжения. После двух дней отдыха мне было сложно найти свой ритм. Думаю, это небольшая травма, через несколько дней всё должно быть нормально", — цитирует Халеп официальный сайт тура.



В третьем круге Вондроушова победила россиянку Дарью Касаткину со счётом 7:5, 2:6, 6:2.