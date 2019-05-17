Бертенс: хочется плакать от мысли о том, что надо опять играть

Голландка Кики Бертенс призналась, что очень устала после двух матчей за день в Риме. Она одержала победы над американкой Амандой Анисимовой и испанкой Карлой Суарес-Наварро. За выход в полуфинал Кики, на минувшей неделе выигравшая турнир в Мадриде, поспорит с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой.

«Конечно, меня ждёт непростой матч. Наоми — прекрасная теннисистка, она сейчас лучшая. Мне нужно будет выполнять разнообразные удары, потому что если она наберёт ритм, шансов у меня не будет. Мне нужно сражаться и играть разнообразно.



Я стараюсь не слишком много думать о предстоящей игре. Хочется плакать от одной мысли о то, что надо опять играть. Я так устала! Но, конечно, я рада, что прошла дальше. Горжусь собой. У меня ещё осталась энергия. После Мадрида я чувствую себя отлично. Пожалуй, два матча за день — это чересчур, но я постараюсь держаться дальше", — цитирует Бертенс официальный сайт тура.

Бертенс: раньше со мной хотели играть