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Бертенс: хочется плакать от мысли о том, что надо опять играть

Бертенс: хочется плакать от мысли о том, что надо опять играть
Теннис / WTA 0

Голландка Кики Бертенс призналась, что очень устала после двух матчей за день в Риме. Она одержала победы над американкой Амандой Анисимовой и испанкой Карлой Суарес-Наварро. За выход в полуфинал Кики, на минувшей неделе выигравшая турнир в Мадриде, поспорит с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой.

«Конечно, меня ждёт непростой матч. Наоми — прекрасная теннисистка, она сейчас лучшая. Мне нужно будет выполнять разнообразные удары, потому что если она наберёт ритм, шансов у меня не будет. Мне нужно сражаться и играть разнообразно.

Я стараюсь не слишком много думать о предстоящей игре. Хочется плакать от одной мысли о то, что надо опять играть. Я так устала! Но, конечно, я рада, что прошла дальше. Горжусь собой. У меня ещё осталась энергия. После Мадрида я чувствую себя отлично. Пожалуй, два матча за день — это чересчур, но я постараюсь держаться дальше", — цитирует Бертенс официальный сайт тура.

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