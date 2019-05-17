Федерер поделился мнением о том, какое наказание заслужил Кирьос

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал очередную выходку австралийца Ника Кирьоса. В ходе матча второго круга «Мастерса» в Риме уроженец Канберры выразил недовольство решением судьи, швырнув стул на корт, собрав вещи и покинув арену.
«Не думаю, что его надо дисквалифицировать. Что он сделал? Повредил стул? Не знаю. Это недостаточно для меня. Не знаю, находится ли он на условном отстранении после ситуации в Шанхае. Может, стоит это рассмотреть и в таком ключе.
Но мне кажется, дисквалифицировать его не надо. Лишение очков, штраф — это и так достаточно неприятное наказание. Он знает, что совершил ошибку", — приводит слова Федерера Sky Sports.
В 2016 году во время матча с немцем Мишей Зверевым на турнире в Шанхае Кирьос демонстративно показывал нежелание играть, вступил в перепалку с болельщиком, выкрикнувшим: «Уважай игру, уважай болельщиков», а на пресс-конференции заявил, что никому ничего не должен.
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