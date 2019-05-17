Надаль: это был очень опасный день
Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на «Мастерсе» в Риме (Италия) под вторым номером, поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал. Вчера, 16 мая, он одержал две разгромные победы — над французом Жереми Шарди (6:0, 6:1) и грузином Николозом Басилашвили (6:1, 6:0).
«Две игры подряд — это очень напряжённый день. Но я сумел справиться. Я играл отлично. После полудня даже лучше, чем утром. Я доволен уровнем своей игры», — приводит слова Надаля Daily Express.
За выход в полуфинал действующий чемпион поспорит с соотечественником Фернандо Вердаско.
«Играть с ним всегда нелегко. Вердаско — прекрасный теннис. Он является очень опасным соперником для всех, когда играет здорово. У него сложилась великолепная карьера», — сказал Надаль.
Надаль выиграл второй матч за день в Риме, отдав за обе встречи всего 2 гейма
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