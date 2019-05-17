Халеп: я не знаю, что случится на «Ролан Гаррос»
Румынская теннисистка Симона Халеп, проигравшая чешке Маркете Вондроушовой во втором круге турнира в Риме (Италия) со счётом 6:2, 5:7, 3:6, призналась, что не считает себя главным фаворитом предстоящего Открытого чемпионата Франции.
В финале «Ролан Гаррос» 2018 года Халеп победила американку Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1. Для Симоны этот титул стал первым в карьере на соревнованиях «Большого шлема».
«Я не знаю, что случится на „Ролан Гаррос“. В последние несколько месяцев я всё время говорю, что теннис сейчас очень открыт — все могут победить. Есть шанс у Кики Бертенс. Стивенс вновь может выступить хорошо. Многие могут отлично выступать на грунте. Посмотрим. Мне самой интересно», — приводит слова Халеп Ubitennis.
Халеп сделала комплимент Вондроушовой после поражения
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