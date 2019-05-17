Кирьос — о бурном праздновании Рууда: хахахахаха

Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на бурное празднование норвежца Каспера Рууда выхода в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Риме. Нику было присуждено техническое поражение в матче с Руудом при счёте 1:1 по партиям. Во время одного из переходов в третьем сете австралиец получил предупреждение от судьи за сломанную ракетку, но не согласился с ним. Кирьос швырнул стул на корт, собрал сумку и ушёл с арены.

Несмотря на то что победа была присуждена Касперу в связи с дисквалификацией соперника, он не скрывал эмоций.

Комментируя видео, Кирьос в «Твиттере» написал: «Хахахахаха».

В третьем круге Рууд проиграл аргентинцу Хуан-Мартину дель Потро со счётом 4:6, 4:6. Турнир завершится 19 мая.

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Комментатор: Кирьос — испорченный греческий сорванец. Его надо отшлёпать