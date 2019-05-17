Осака снялась с турнира в Риме
Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на турнире в Риме (Италия) под первым номером, снялась с соревнований. Сегодня, 17 мая, первая ракетка мира должна была сыграть в четвертьфинале с представительницей Нидерландов Кики Бертенс.
Накануне обе теннисистки провели по два матча. Во втором круге Осака победила словачку Доминику Цибулкову — 6:3, 6:3, а в третьем с таким же счётом обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску.
Бертенс сначала одолела американку Аманду Анисимову — 6:2, 4:6, 7:5, а затем сломила сопротивление испанки Карлы Суарес-Наварро — 6:4, 1:6, 6:3.
За выход в финал Кики поспорит с победительницей поединка Маркета Вондроушова (Чехия) — Йоханна Конта (Великобритания). Турнир завершится 19 мая.
Осака останется первой ракеткой мира по итогам турнира в Риме
Бертенс: хочется плакать от мысли о том, что надо опять играть
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