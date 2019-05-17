Федерер сравнил матч с Чоричем с серией пенальти

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал победу над хорватом Борной Чоричем в третьем круге турнира в Риме (Италия) со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (9:7). В третьем сете швейцарец отыграл два матчбола.

«Я выиграл немало подобных матчей, но и много проиграл. Забавно быть участником подобной игры. Когда перерыв между такими матчами получается небольшим, играть легче. Но никогда не знаешь, когда такой поединок случится вновь.

Я старался выкладываться по полной и концентрироваться на каждом розыгрыше. Ты хочешь всё сделать правильно. Однако всё происходит так быстро, как в серии пенальти.

Конечно, в матче с Борной мне повезло. Он вёл в счете. Было несколько ключевых моментов, когда мне удалось остаться в игре. В итоге всё сложилось в мою пользу», — цитирует Федерера официальный сайт тура.

В четвертьфинале Роджер сыграет с греком Стефаносом Циципасом.