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Джокович отреагировал на скандальную выходку Кирьоса

Джокович отреагировал на скандальную выходку Кирьоса
Теннис / ATP 0

Серб Новак Джокович прокомментировал скандал вокруг австралийца Ника Кирьоса. В ходе матча второго круга «Мастерса» в Риме с норвежцем Каспером Руудом уроженец Канберры выразил недовольство решением судьи, швырнув стул на корт, собрав вещи и покинув арену.

«Должны ли его дисквалифицировать? Не знаю. Я видел этот момент. Пусть официальные лица решают. У меня нет точки зрения по этому вопросу», — приводит слова Джоковича Metro.

В четвертьфинале соревнований в Риме Джокович, являющийся первой ракеткой мира, поспорит с представителем Аргентины Хуан-Мартином дель Потро.

В 2018 году победителем турнира в Риме стал испанец Рафаэль Надаль. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:1, 1:6, 6:3.

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Австралиец в очередной раз оказался в центре скандала. Он пнул бутылку, швырнул стул и ушёл с корта ещё до объявления о его дисквалификации.
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