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Надаль вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме, в 3-м матче подряд выиграв сет 6:0

Надаль вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме, в 3-м матче подряд выиграв сет 6:0
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (2) стал полуфиналистом соревнований категории АТР 1000 в Риме (Италия). В двух партиях он легко обыграл соотечественника Фернандо Вердаско со счётом 6:4, 6:0.

Стоит отметить, что в стартовых матчах в Риме испанец выиграл с идентичным счётом 6:1, 6:0. Таким образом, за три поединка в столице Италии вторая ракетка мира проиграл лишь шесть геймов.

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. На счету Надаля 2 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейк-пойнтов из 8. Вердаско отметился 5 двойными ошибками и 1 брейком.

Следующим соперником Рафаэля станет Стефанос Циципас (8) из Греции. Интересно, что неделю назад теннисисты встречались в полуфинале «Мастерса» в Мадриде – победит Циципас.

Надаль является действующим чемпионом соревнований в Риме. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее немца Александа Зверева – 6:1, 1:6, 6:3.

17 мая 2019 года, пятница. 15:30 МСК
Рим (м). 1/4 финала
Матч окончен
Фернандо Вердаско
38
Испания
Фернандо Вердаско
Ф. Вердаско
0 : 2
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
1 2 3
           
4 0  
6 6  
           
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