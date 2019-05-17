Кирьос: выиграл турнир в Акапулько, каждый день тусуясь в клубах до 4:30 утра

Австралиец Ник Кирьос поделился забавными деталями о своём графике подготовки к матчам на соревнованиях в Акапулько (Мексика). Напомним, он стал победителем турнира, на пути к трофею обыграв Рафаэля Надаля, Стэна Вавринку, Джона Иснера и Александра Зверева.



«Знаете, я каждую ночь ходил тусоваться, вот каждую! Спал то я нормально – по 7-8 часов в день, но ложился где-то в половине пятого утра. Когда турнир на курорте, я не могу не пойти гулять. МНе кажется, что так я останусь в долгу перед турниром. Да, в Акапулько было настоящее безумие.



Была бы у меня GoPro, я бы снял классный фильм. Ещё на матч я приходил с вещами, в которых пойду тусить – собирал их в теннисную сумку. Сразу же после игры я шёл развлекаться. Я катался на водных байках, ходил в клубы, а в итоге выиграл турнир – это вообще как? В общем, было очень весело» – заявил Кирьос в подкасте No Challenges Remaining.



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