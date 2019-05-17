Кирьос: выиграл турнир в Акапулько, каждый день тусуясь в клубах до 4:30 утра

Австралиец Ник Кирьос поделился забавными деталями о своём графике подготовки к матчам на соревнованиях в Акапулько (Мексика). Напомним, он стал победителем турнира, на пути к трофею обыграв Рафаэля Надаля, Стэна Вавринку, Джона Иснера и Александра Зверева.
«Знаете, я каждую ночь ходил тусоваться, вот каждую! Спал то я нормально – по 7-8 часов в день, но ложился где-то в половине пятого утра. Когда турнир на курорте, я не могу не пойти гулять. МНе кажется, что так я останусь в долгу перед турниром. Да, в Акапулько было настоящее безумие.
Была бы у меня GoPro, я бы снял классный фильм. Ещё на матч я приходил с вещами, в которых пойду тусить – собирал их в теннисную сумку. Сразу же после игры я шёл развлекаться. Я катался на водных байках, ходил в клубы, а в итоге выиграл турнир – это вообще как? В общем, было очень весело» – заявил Кирьос в подкасте No Challenges Remaining.
- 17 мая 2019
-
20:25
-
18:24
-
17:34
-
16:07
-
15:50
-
15:28
-
14:54
-
14:00
-
14:00
-
13:48
-
12:43
-
12:32
-
12:15
-
11:56
-
11:33
-
11:30
-
11:19
-
11:00
-
10:40
-
10:25
-
10:04
-
09:49
-
09:37
-
09:22
-
01:04
-
01:02
-
00:36
-
00:02
- 16 мая 2019
-
23:45
-
23:16
-
22:52
-
22:18
-
21:54
-
21:14
-
20:26