Джокович обыграл дель Потро и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме
Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович сумел пробиться в полуфинал престижных соревнований в Риме (Италия), в двух партиях обыграв аргентинского теннисиста Хуана-Мартина дель Потро (7) со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:4.
Продолжительность матча составила 3 часа 4 минуты. Джокович 6 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. На счету дель Потро 12 эйсов, одна двойная ошибка и 2 брейка.
Следующим соперником Джоковича станет представитель Аргентины Диего Шварцман, который обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:4, 6:2.
Действующим победителем грунтовых соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее немца Александра Зверева – 6:1, 1:6, 6:3.
- 18 мая 2019
-
02:15
-
00:40
- 17 мая 2019
-
22:59
-
22:13
-
20:25
-
18:24
-
17:34
-
16:07
-
15:50
-
15:28
-
14:54
-
14:00
-
14:00
-
13:48
-
12:43
-
12:32
-
12:15
-
11:56
-
11:33
-
11:30
-
11:19
-
11:00
-
10:40
-
10:25
-
10:04
-
09:49
-
09:37
-
09:22
-
01:04
-
01:02
-
00:36
-
00:02
- 16 мая 2019
-
23:45
-
23:16
-
22:52
Партнерский контент