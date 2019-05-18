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Джокович обыграл дель Потро и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме

Джокович обыграл дель Потро и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович сумел пробиться в полуфинал престижных соревнований в Риме (Италия), в двух партиях обыграв аргентинского теннисиста Хуана-Мартина дель Потро (7) со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:4.

Продолжительность матча составила 3 часа 4 минуты. Джокович 6 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. На счету дель Потро 12 эйсов, одна двойная ошибка и 2 брейка.

Следующим соперником Джоковича станет представитель Аргентины Диего Шварцман, который обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:4, 6:2.

Действующим победителем грунтовых соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее немца Александра Зверева – 6:1, 1:6, 6:3.

17 мая 2019 года, пятница. 23:00 МСК
Рим (м). 1/4 финала
Матч окончен
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
2 : 1
Хуан-Мартин дель Потро
9
Аргентина
Хуан-Мартин дель Потро
Х. дель Потро
1 2 3
           
4 7 8 6
6 6 6 4
           
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