Джокович: дель Потро отлично играл, но пару раз ошибся в ключевых моментах

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал волевую победу со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:4 в четвертьфинальном матче с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро на «Мастерсе» в Риме.

«Не терял веру, что могу вернуться в игру. Один брейк, мини-брейк на тай-брейке, когда при счёте 6:4 он не выполнил более-менее открытый форхенд, который делал весь матч, — этого хватило, чтобы отыграться. Дель Потро на тай-брейке пару раз ошибся в ключевых моментах. И в третьем сете на брейк-пойнте у него был лёгкий форхенд. Так происходит, это спорт. Я доволен победой.

В первом сете я потерял позицию. К концу партии он очень хорошо бил из обоих углов, классно резал с бэкхенда, пробивал по линии. Он отлично играл и доставил мне много проблем", — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.