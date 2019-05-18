Текстовая онлайн-трансляция полуфинального матча Циципас — Надаль в Риме
Сегодня, 18 мая, пройдёт матч 1/2 финала турнира серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия), в котором встретятся грек Стефанос Циципас, посеянный под восьмым номером, и представитель Испании Рафаэль Надаль (2). Начало поединка запланировано на 15:30 мск.
По личным встречам уроженец Афин уступает — 1-3.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Циципас — Надаль в Риме.
Победитель этого матча в финале поборется за титул либо с сербом Новаком Джоковичем, посеянным под первым номером, либо с Диего Шварцманом из Аргентины. Соревнования в столице Италии завершатся 19 мая.
В 2018 году турнир в Риме выиграл Надаль. В финале он одолел немца Александра Зверева со счётом 6:1, 1:6, 6:3.
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