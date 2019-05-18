Т. Надаль: Кирьос вредит теннису, его нужно наказать

Тони Надаль, дядя и бывший тренер второй ракетки мира Рафаэля Надаля, раскритиковал поведение австралийского теннисиста Ника Кирьоса на «Мастерсе» в Риме (Италия).
В ходе матча второго круга с норвежцем Каспером Руудом уроженец Канберры выразил несогласие с решением судьи, швырнув стул на корт, собрав вещи и покинув арену.
«Что-то пошло не так, ATP его слишком раскрутила. Он очень хорошо играет, но с другим настроем Кирьос мог бы добиться большего. Ник должен приложить усилия и измениться.
Его поведение вошло в привычку и вредит теннису. Так не должно продолжаться. Я видел, как он себя ведёт. Мне жаль его.
Кирьосу трудно выдержать давление. Он не приносит спорту никакой пользы. Нет другого выхода, кроме того, чтобы его наказать", — цитирует Т. Надаля El Espanol.
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