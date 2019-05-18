А. Зверев и Вавринка узнали первых соперников на турнире в Женеве
Состоялась жеребьёвка грунтового турнира категории ATP 250 в Женеве (Швейцария) с призовым фондом € 586 140, который пройдёт в период с 19 по 25 мая.
Первый номер посева получил немец Александр Зверев, который заменил на соревнованиях итальянца Фабио Фоньини. Уроженец Гамбурга вступит в борьбу со второго круга, где сыграет с победителем матча Эрнест Гулбис (Латвия) — Йосихито Нисиока (Япония).
Вторая ракетка турнира, швейцарец Стэн Вавринка, в стартовом поединке встретится либо с испанцем Фелисьяно Лопесом (WC), либо с кем-то из квалифаеров. Российские теннисисты не участвуют в соревнованиях.
Действующим чемпионом турнира в Женеве является венгр Мартон Фучович. В прошлогоднем финале он переиграл представителя Германии Петера Гоёвчика.
А. Зверев заменит Фоньини на соревнованиях в Женеве
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